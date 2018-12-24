kapinos

Артём kapinos

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web-разработчик (PHP / JS / SEO)

Web-разработка. SEO оптимизация. Программирование. Написание CRM-систем.

Здравствуйте!

Я веб-разработчик с большим опытом.

Скорость и качество! Любой проект.

Навыки для проектов:

PHP,  JS, HTML, CSS, jQuery, в React.js, Node.js

Bitrix, WordPress, Joomla, Opencart, ModX

SEO оптимизация

И многое другое.. Я рад нашему будущему сотрудничеству!

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Отзывы заказчиков

projectridis
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$150
2 балла
6 лет назад
Программирование админки на laravel
Laravel
Сначала все шло отлично, обсудили задание, договорились о дедлайне. Но потом исполнитель пропал, просто перестал отвечать во всех сетях...
projectridis
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$21
10 баллов
6 лет назад
Верстка и программирование 1й страницы
Сотрудничаем не первый раз. Надежный и профессиональный исполнитель.
Отличный заказчик! Всем рекомендую
Ответный отзыв
projectridis
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Правки для сайта
Отличная работа! Будем сотрудничать на постоянной основе. Рекомендую!
Отличный заказчик! Всем рекомендую, оплата в срок.
Ответный отзыв
projectridis
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Программирование лоудера
Профессиональная работа в короткий срок! Всегда на связи.
Отличный заказчик. Четкая задача, приятное общение, оплата без задержки!
Ответный отзыв
projectridis
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Сверстать одну страницу для моб.устройств
Рекомендую! Всегда на связи, оперативная работа и самое главное качественная. Адекватное отношение к правкам, высокий профессионализм.
Отличный клиент! Четкая постановка задачи, все комментарии и правки по делу. Оплата без задержек в срок, рекомендую!
Ответный отзыв