Web-разработчик (PHP / JS / SEO)
Web-разработка. SEO оптимизация. Программирование. Написание CRM-систем.
Здравствуйте!
Я веб-разработчик с большим опытом.
Скорость и качество! Любой проект.
Навыки для проектов:
PHP, JS, HTML, CSS, jQuery, в React.js, Node.js
Bitrix, WordPress, Joomla, Opencart, ModX
SEO оптимизация
И многое другое.. Я рад нашему будущему сотрудничеству!
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Отзывы заказчиков
$150
2 балла
6 лет назад
Laravel
Сначала все шло отлично, обсудили задание, договорились о дедлайне. Но потом исполнитель пропал, просто перестал отвечать во всех сетях...
$21
10 баллов
6 лет назад
Сотрудничаем не первый раз. Надежный и профессиональный исполнитель.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всем рекомендую
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа! Будем сотрудничать на постоянной основе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всем рекомендую, оплата в срок.
$5
10 баллов
6 лет назад
Профессиональная работа в короткий срок! Всегда на связи.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая задача, приятное общение, оплата без задержки!
$7
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую! Всегда на связи, оперативная работа и самое главное качественная. Адекватное отношение к правкам, высокий профессионализм.
Ответный отзыв
Отличный клиент! Четкая постановка задачи, все комментарии и правки по делу. Оплата без задержек в срок, рекомендую!