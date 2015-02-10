Работаю на дому -Специалезируюсь на Дизайне и Создании Веб-портфолио для фотографов.

Качественный подход к разработке

Мы разрабатываем максимально детальную проектную документацию. Будущий сайт полностью проектируется на бумаге, а все ключевые страницы отображаются с помощью модульных сеток. Это позволяет разработчику и клиенту одинаково понимать будущий проект, а наряду с планированием и отчетностью - контролировать сроки выполнения работ, и как итог получать функциональный и удобный проект.

Европейский стиль в дизайне

Мы одна из немногих отечественных студий не пропагандирующих «рунетовский» подход в дизайне сайтов. Мы отдаем предпочтение западной школе дизайна с характерным ей порядком в размещении контента, фиксированным размером страницы и большим вниманием к проработке мелочей.

Корпоративные сайты и порталы Leo life стала компанией в числе ведущих участников рынка интернет-решений в Украине и России. В рамках проекта мы предоставляем клиентам решение такого ряда задач как: архитектура проекта; креативный дизайн и организация интерфейсов; разработка и интеграция систем и программных модулей; услуги поддержки и продвижения ресурсов непрямыми методами; прямая реклама и медиа планирование.