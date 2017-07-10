karabeynikowski

Обо мне

Здравствуйте, меня зовут Софья.

Я творческие человек, которые знаком с фотошопом уже 7 лет, выполняю дизайны небыстро, но качественно и креативно.

Посмотрите примеры работ

Сайт магазина шоколада:

https://vk.com/doc164496603_445315107?hash=037806cc2f58e33a12&dl=52aa72c3ece51e3691

Сайт креативного агенства:

https://pp.userapi.com/c604717/v604717603/2e7fb/Ry4huO2xIIE.jpg