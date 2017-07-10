karabeynikowski

Софья Карабейниковская karabeynikowskikarabeynikowski
29 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Обо мне
Здравствуйте, меня зовут Софья.
Я творческие человек, которые знаком с фотошопом уже 7 лет, выполняю дизайны небыстро, но качественно и креативно.
Посмотрите примеры работ
Сайт магазина шоколада:
https://vk.com/doc164496603_445315107?hash=037806cc2f58e33a12&dl=52aa72c3ece51e3691
Сайт креативного агенства:
https://pp.userapi.com/c604717/v604717603/2e7fb/Ry4huO2xIIE.jpg
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