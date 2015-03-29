karaien

Алексей karaien

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Системный администратор, схемотехник.

Настройка, оптимизация и обслуживание *nix и *BSD серверов:

Apache, Nginx, PHP, MySQL, Postfix, IPTables, Icecast/Ices, LDAP, BIND...

Настройка, оптимизация и обслуживание Microsoft Windows Server 2003/2008/2008 R2 серверов:

Active directory, Exchange Server, IIS, ISA Server, Microsoft SQL Server.

Знание популярный CMS:

Joomla, Drupal, WordPress.

Программирование на:

Bash, PHP, JS, C, ASM AVR.

Схемотехника:

Разработка принципиальных схем любой сложности.

Разработка топологии одно/многослойных печатных плат любой сложности.

Программирование микроконтроллеров Atmel AVR, PIC.

Образование:

Закончил университет «Львовская политехника», Компьютерная инженерия, специальность: Разработка, ремонт и техническое обслуживание цифровых электромеханических устройств.

Встраиваемые системы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#38
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#153
Системное администрирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#236
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#448