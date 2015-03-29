Настройка, оптимизация и обслуживание *nix и *BSD серверов:
Apache, Nginx, PHP, MySQL, Postfix, IPTables, Icecast/Ices, LDAP, BIND...
Настройка, оптимизация и обслуживание Microsoft Windows Server 2003/2008/2008 R2 серверов:
Active directory, Exchange Server, IIS, ISA Server, Microsoft SQL Server.
Знание популярный CMS:
Joomla, Drupal, WordPress.
Программирование на:
Bash, PHP, JS, C, ASM AVR.
Схемотехника:
Разработка принципиальных схем любой сложности.
Разработка топологии одно/многослойных печатных плат любой сложности.
Программирование микроконтроллеров Atmel AVR, PIC.
Образование:
Закончил университет «Львовская политехника», Компьютерная инженерия, специальность: Разработка, ремонт и техническое обслуживание цифровых электромеханических устройств.