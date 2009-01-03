C полным перечнем работ можно ознакомится на сайте www.workbox.com.ua/sergey/index.php
Основная специализация - сайты, презентаци, flash-анимация и программирование, баннера.
Множество завершенных коммерческих проектов для организаций, частных клиентов и студий.
Портфолио
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- The Chameleon Project147 просмотров
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- Киевгума154 просмотра
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