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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
6 лет назад
Очень благодарен Карену за оперативную помощь с проектом. Рекомендую, как грамотного специалиста и надежного партнера. Отдельно хочу отметить соблюдение деловой этики и доброжелательность в общении. Было очень приятно поработать, буду рад продолжению сотрудничества.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с таким заказчиком