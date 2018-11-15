karensarkisyan

Карен Саркисян karensarkisyan

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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Отзывы заказчиков

Ivor3d
Иван 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
3д модель рамки, скульптинг
Очень благодарен Карену за оперативную помощь с проектом. Рекомендую, как грамотного специалиста и надежного партнера. Отдельно хочу отметить соблюдение деловой этики и доброжелательность в общении. Было очень приятно поработать, буду рад продолжению сотрудничества.
Очень приятно работать с таким заказчиком
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