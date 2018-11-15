Очень благодарен Карену за оперативную помощь с проектом. Рекомендую, как грамотного специалиста и надежного партнера. Отдельно хочу отметить соблюдение деловой этики и доброжелательность в общении. Было очень приятно поработать, буду рад продолжению сотрудничества.