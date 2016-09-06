Ivor3d

Иван Ivor3d

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
3D модели, визуализация, анимация. Детально, реалистично, комплексно.

﻿В связи с военной агрессией рф/рб не работаю с налоговыми резидентами рф/рб.

Приветствую.

Меня зовут Иван, я занимаюсь 3D-моделированием, визуализацией, а также анимацией различных изделий и конструкций.

Основные услуги:

  • Моделирование для визуализации и производства (3д печать и фрезеровка)
  • предметная визуализация для сайтов, каталогов
  • анимация оборудования и устройств
  • визуализация для листингов Amazon
Образование техническое, присутствуют неоднородные вкрапления художественного вкуса. Моделирую по чертежам, эскизам, замерам и образцам продукции. Есть понимание различных конструктивных решений и производственных процессов, что позволяет достоверно строить модели. При визуализации возможно создание уникальных текстур на основе предоставленных образцов.

Предлагаю вовлеченность в процесс, скрупулезность, внимание к деталям, адекватность в оценке стоимости услуг и оперативность связи. Взамен ожидаю ответственное отношение заказчика к формированию технического задания, лаконичность коммуникации и своевременную оплату.

При необходимости привлекаю к процессу проверенных смежных специалистов.

На связи по будням с 10:00 до 20:00, в остальное время на свое усмотрение или по предварительной договоренности.

Правила без исключений:

  • сотрудничество начинается с предоплаты или резервирования средств в сервисе БС
  • работы, связанные с плагиатом или другими нарушениями морально-этических норм, не выполняю
Принимаю оплату через:

  • Western Union
  • Payoneer
  • Приват24
  • Visa/MasterCard
Важные моменты:

  • передача моделей или сцен не входит в стоимость услуг визуализации/анимации, необходимость предоставить исходники указывается в брифе, ТЗ или переписке до формирования ценника
  • оплата ощутимых комиссий ложится на заказчика
В остальных вопросах готов к диалогу, компромиссу, совместному поиску решений.

Обращайтесь, и мы вместе реализуем Ваш проект в лучшем виде!

Информация для начинающих коллег и не только - 1:

Предоставляю услугу CPU рендер-фермы (рендер готовых сцен).

Оборудование:

  • 2 сервера
  • 138 ГГц/сервер
  • 32-64Гб RAM/сервер
Результаты тестов:

  • Cinebench R20 - 7300
  • Сorona 1.3 - 0:01:02
  • V-Ray 5 - 14800

Информация для начинающих коллег и не только - 2:

Вы начинаете заниматься моделингом, или уже неплохо моделируете, но еще не загружены на 100%? Вы по-настоящему в восторге от возможностей мира 3D? У вас горят глаза, а перед сном в голове прокручиваются всевозможные варианты топологии мешей? Постоянно слышите от друзей шутки о вашем перфекционизме?

Стучитесь в личку. Я открыт к набору команды для сотрудничества, либо обучения и дальнейшей совместной работы на стоках.

Если вы с бОльшим удовольствием занимаетесь визуализацией готовых моделей - варианты взаимодействия также возможны.

V-Ray
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
askonage
Артем 
38 летОАЭ
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработать 3D модель детали
Качественно и во время сделанная работа. Рекомендую Ивана как грамотного и ответственного исполнителя.
Четкое ТЗ, оперативная обратная связь, мгновенная оплата, здоровая атмосфера. Очень рекомендую Артема к сотрудничеству.
Ответный отзыв
afedorov
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Рендеринг платежного терминала
Сделали с Иваном проект по визуализации платежного терминала. Все отлично и своевременно, приятно работать.
Только положительные впечатления. Четкое ТЗ, оперативная обратная связь, своевременная оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
olegerma
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Разработка 3D-модели для печати на принтере
Все сделано отлично. Грамотный исполнитель без лишних слов. Рекомендую.
Четкая постановка задачи, обеспечение всеми необходимыми материалами, оперативная связь, более чем своевременная оплата - все на высоте, благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
3D-графика
3 отзыва
$15/час
от $200от 3 дней
#59
Анимация
нет отзывов
$15/час
от $200от 5 дней
#294