В связи с военной агрессией рф/рб не работаю с налоговыми резидентами рф/рб.
Приветствую.
Меня зовут Иван, я занимаюсь 3D-моделированием, визуализацией, а также анимацией различных изделий и конструкций.
Основные услуги:
- Моделирование для визуализации и производства (3д печать и фрезеровка)
- предметная визуализация для сайтов, каталогов
- анимация оборудования и устройств
- визуализация для листингов Amazon
Предлагаю вовлеченность в процесс, скрупулезность, внимание к деталям, адекватность в оценке стоимости услуг и оперативность связи. Взамен ожидаю ответственное отношение заказчика к формированию технического задания, лаконичность коммуникации и своевременную оплату.
При необходимости привлекаю к процессу проверенных смежных специалистов.
На связи по будням с 10:00 до 20:00, в остальное время на свое усмотрение или по предварительной договоренности.
Правила без исключений:
- сотрудничество начинается с предоплаты или резервирования средств в сервисе БС
- работы, связанные с плагиатом или другими нарушениями морально-этических норм, не выполняю
- Western Union
- Payoneer
- Приват24
- Visa/MasterCard
- передача моделей или сцен не входит в стоимость услуг визуализации/анимации, необходимость предоставить исходники указывается в брифе, ТЗ или переписке до формирования ценника
- оплата ощутимых комиссий ложится на заказчика
Обращайтесь, и мы вместе реализуем Ваш проект в лучшем виде!
Информация для начинающих коллег и не только - 1:
Предоставляю услугу CPU рендер-фермы (рендер готовых сцен).
Оборудование:
- 2 сервера
- 138 ГГц/сервер
- 32-64Гб RAM/сервер
- Cinebench R20 - 7300
- Сorona 1.3 - 0:01:02
- V-Ray 5 - 14800
Информация для начинающих коллег и не только - 2:
Вы начинаете заниматься моделингом, или уже неплохо моделируете, но еще не загружены на 100%? Вы по-настоящему в восторге от возможностей мира 3D? У вас горят глаза, а перед сном в голове прокручиваются всевозможные варианты топологии мешей? Постоянно слышите от друзей шутки о вашем перфекционизме?
Стучитесь в личку. Я открыт к набору команды для сотрудничества, либо обучения и дальнейшей совместной работы на стоках.
Если вы с бОльшим удовольствием занимаетесь визуализацией готовых моделей - варианты взаимодействия также возможны.
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