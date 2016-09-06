3D модели, визуализация, анимация. Детально, реалистично, комплексно.

Приветствую.

Меня зовут Иван, я занимаюсь 3D-моделированием, визуализацией, а также анимацией различных изделий и конструкций.

Основные услуги:

Моделирование для визуализации и производства (3д печать и фрезеровка)

предметная визуализация для сайтов, каталогов

анимация оборудования и устройств

визуализация для листингов Amazon

Образование техническое, присутствуют неоднородные вкрапления художественного вкуса. Моделирую по чертежам, эскизам, замерам и образцам продукции. Есть понимание различных конструктивных решений и производственных процессов, что позволяет достоверно строить модели. При визуализации возможно создание уникальных текстур на основе предоставленных образцов.

Предлагаю вовлеченность в процесс, скрупулезность, внимание к деталям, адекватность в оценке стоимости услуг и оперативность связи. Взамен ожидаю ответственное отношение заказчика к формированию технического задания, лаконичность коммуникации и своевременную оплату.

При необходимости привлекаю к процессу проверенных смежных специалистов.

На связи по будням с 10:00 до 20:00, в остальное время на свое усмотрение или по предварительной договоренности.

Правила без исключений:

сотрудничество начинается с предоплаты или резервирования средств в сервисе БС

работы, связанные с плагиатом или другими нарушениями морально-этических норм, не выполняю

Western Union

Payoneer

Приват24

Visa/MasterCard

передача моделей или сцен не входит в стоимость услуг визуализации/анимации, необходимость предоставить исходники указывается в брифе, ТЗ или переписке до формирования ценника

оплата ощутимых комиссий ложится на заказчика

В остальных вопросах готов к диалогу, компромиссу, совместному поиску решений.

Обращайтесь, и мы вместе реализуем Ваш проект в лучшем виде!

Информация для начинающих коллег и не только - 1:

Предоставляю услугу CPU рендер-фермы (рендер готовых сцен).

Оборудование:

2 сервера

138 ГГц/сервер

32-64Гб RAM/сервер

Cinebench R20 - 7300

Сorona 1.3 - 0:01:02

V-Ray 5 - 14800

Информация для начинающих коллег и не только - 2:

Вы начинаете заниматься моделингом, или уже неплохо моделируете, но еще не загружены на 100%? Вы по-настоящему в восторге от возможностей мира 3D? У вас горят глаза, а перед сном в голове прокручиваются всевозможные варианты топологии мешей? Постоянно слышите от друзей шутки о вашем перфекционизме?

Стучитесь в личку. Я открыт к набору команды для сотрудничества, либо обучения и дальнейшей совместной работы на стоках.

Если вы с бОльшим удовольствием занимаетесь визуализацией готовых моделей - варианты взаимодействия также возможны.