Разработка 3D-модели для печати на принтере

Нужно создать 3Д персонажа для того чтобы в дальнейшем использовать его в разных позах или анимации. Персонаж - Девушка-робот Для чего - Маскот для приложения связанного с датчиками. Более детальное описание уже с исполнителем Жду от Вас приблизительную цену ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать простую 3Д-модель для последующей печати на 3Д-принтере. Выходной формат - .stl. Количество моделей - одна. Срочно. Киев, оплата Приват24. За подробностями в ЛС с линком на портфолио (если есть). Желательно человек, разбирающийся в теме.
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