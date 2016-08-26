Создание 3D персонажа

3D-графикаЗакрыт7 заявок480 просмотров
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Нужно создать 3Д персонажа для того чтобы в дальнейшем использовать его в разных позах или анимации.

Персонаж - Девушка-робот

Для чего - Маскот для приложения связанного с датчиками.

Более детальное описание уже с исполнителем

Жду от Вас приблизительную цену и срок

Пример качества отрисовки:

http://wallippo.com/wallpaper/robo-girl-bd89765b022c140ab9165024f3bb0e89

7 лет назад
guest_14675739944553
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад