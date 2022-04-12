Продающий копирайтинг

Продающие Лендинги | Грамотный SEO (ТОП в поисковой выдаче Google и Яндекс) | Увлекательные Сценарии | Качественные статьи

Рад Вас приветствовать на странице моего профиля! Меня зовут Карецкий Кирилл. Занимаюсь копирайтингом год, и уже успел достичь успехов на этом поприще. Я проживаю в славном городе Санкт-Петербурге, а учусь на 3 курсе по специальности - Журналистика. Строго соблюдаю дедлайны, и работаю на Взаимовыгодных Условиях.

Telegram: @kkwrite Почта: [email protected]

✔️ Продающие Ленденги и Сайты

✔️ Статьи для Яндекс.Дзен/ТЖ/Habr и т.п

✔️ SEO (ТОП в поисковой выдаче Google и Яндекс)

✔️ Сценарий, сторителлинг, речь для диктора

Плюсы работы со мной:

➕ Удобный способ оплаты (Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal, QIWI или по карте)

➕ Если вас не устроит моя работа, я верну вам деньги

➕ Строгое соблюдение сроков

Мои клиенты: федеральный проект Маркетологи.РФ, Альфа-Банк, филиал Yves Roche в Новосибирске, EZHIC.RU