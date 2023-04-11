Каримжон Илхамжанов karimzhonkarimzhon
Привет!
Меня зовут Каримжон, и я являюсь профессиональным веб-разработчиком. Я имею многолетний опыт работы с различными компаниями и клиентами по всему миру.
Обо мне:
Мой профиль опытного фрилансера сфокусирован на разработке и вёрстке сайтов, а также на решении задач по программированию. Я имею огромный опыт работы с разными заказчиками и компаниями, что позволяет мне быстро и качественно выполнять заказы. Мои цены адекватны, а качество работы всегда на высоте. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь связаться со мной. Я всегда готов помочь вам с вашими проектами и ответить на все ваши вопросы.
Мои навыки:
HTML5, CSS3, Jquery, JS
Препроцессоры Scss, Sass, Less
Bootstrap
Vue js (2, 3)
Laravel (PhP)
Flexbox/Grid
Методология БЭМ
Git
Моя методика работы:
Понимание требований клиента и обсуждение деталей проекта.
Разработка плана работы и согласование с клиентом.
Постоянное общение с клиентом на протяжении всего проекта.
Качественное выполнение работы в срок.
Тестирование и отладка продукта перед сдачей заказа.
Обучение клиента, если требуется.
Контакты:
Telegram: https://t.me/ilkhamzhanov
WhatsApp: +7 707 234 53 76
Всегда на связи!