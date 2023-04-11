karimzhon

Каримжон Илхамжанов karimzhon

 
22 годаКазахстан/Астана
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Вёрстка сайтов

Привет!

Меня зовут Каримжон, и я являюсь профессиональным веб-разработчиком. Я имею многолетний опыт работы с различными компаниями и клиентами по всему миру.

Обо мне:

Мой профиль опытного фрилансера сфокусирован на разработке и вёрстке сайтов, а также на решении задач по программированию. Я имею огромный опыт работы с разными заказчиками и компаниями, что позволяет мне быстро и качественно выполнять заказы. Мои цены адекватны, а качество работы всегда на высоте. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь связаться со мной. Я всегда готов помочь вам с вашими проектами и ответить на все ваши вопросы.

Мои навыки:

  • HTML5, CSS3, Jquery, JS

  • Препроцессоры Scss, Sass, Less

  • Bootstrap

  • Vue js (2, 3)

  • Laravel (PhP)

  • Flexbox/Grid

  • Методология БЭМ

  • Git

Моя методика работы:

  • Понимание требований клиента и обсуждение деталей проекта.

  • Разработка плана работы и согласование с клиентом.

  • Постоянное общение с клиентом на протяжении всего проекта.

  • Качественное выполнение работы в срок.

  • Тестирование и отладка продукта перед сдачей заказа.

  • Обучение клиента, если требуется.

Контакты:

Всегда на связи!

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