Делаю презентации на заказ

Я сделаю вам стильную, качественную и грамотную презентацию, от которой преподаватель/учитель без раздумий поставит 5 а коллега на работе попросит научить делать так же.

Перейдем к сути:

Цена - от 200 грн за 10 слайдов. Учитывается кол-во слайдов, предоставляете ли текст.

Сроки - отталкиваюсь от вашего дедлайна, в среднем 3 дня. Есть услуги срочных и ночных презентаций.

Язык - украинский, русский, английский.

Дизайн - стильно, с качественными картинками, видео, без заезженных 3д человечков.

Оплата - предоставляю скрины презентации, если все устраивает готовый файл отправляю в случае полной оплаты.

Так же - 10% прибыли перечисляется на помощь бездомным животным. Имеются скидки (отметка в сторис), со всей информацией можно ознакомиться на странице в инстаграм pre.sentati0n.

Контакт для связи - 0952184021 телеграм, вайбер, инстаграм.