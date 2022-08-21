Я сделаю вам стильную, качественную и грамотную презентацию, от которой преподаватель/учитель без раздумий поставит 5 а коллега на работе попросит научить делать так же.
Перейдем к сути:
Цена - от 200 грн за 10 слайдов. Учитывается кол-во слайдов, предоставляете ли текст.
Сроки - отталкиваюсь от вашего дедлайна, в среднем 3 дня. Есть услуги срочных и ночных презентаций.
Язык - украинский, русский, английский.
Дизайн - стильно, с качественными картинками, видео, без заезженных 3д человечков.
Оплата - предоставляю скрины презентации, если все устраивает готовый файл отправляю в случае полной оплаты.
Так же - 10% прибыли перечисляется на помощь бездомным животным. Имеются скидки (отметка в сторис), со всей информацией можно ознакомиться на странице в инстаграм pre.sentati0n.
Контакт для связи - 0952184021 телеграм, вайбер, инстаграм.
Портфолио
- Презентация28 просмотров
- Образец презентации25 просмотров
- Презентация14 просмотров
- Мои услуги16 просмотров
- Примеры21 просмотр