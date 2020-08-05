karinakaterina

SEO специалист с опытом 3+

Чем я занимаюсь:

- Разработка индивидуальной стратегии продвижения Вашего сайта

- Сбор семантического ядра сайта

- Составление ТЗ на исправление технических ошибок на сайте

- Устранение дублей страниц сайтов (составление детального ТЗ программисту)

- Настройка файла robots.txt та Sitemap.xml (если меняет программист – тз программисту)

- Добавление компании на карты Яндекс,Google (если у компании есть фактический адрес), Google Мой Бизнес

- Установка кода веб аналитики Google, Yandex Метрики. Кода вебмастера

- Постраничная кластеризация ключевых слов

- Грамотная перелинковка страниц

- Работа с контентом для продвигаемых страниц (составление тз, проверка текстов на соответсвие тз, публикация)

- Проверка сайта на возможные фильтра и баны

- Анализ конкурентов (анализ структуры, контента, ссылочной стратегии)

- Закупка ссылок

- Подбор и размещение ссылок. (упоминаний бренда в комментариях, на форумах, сми, темматических сайтах – 10 шт.)

- Внутренняя оптимизация сайта (заполнение метатегов title,description, alt, устранение обнаруженых дублей)

- Корректировка семантического ядра Вашего сайта

- Рекомендации по развитию сайта