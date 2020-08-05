karinakaterina

Карына karinakaterinakarinakaterina
Чем я занимаюсь:
- Разработка индивидуальной стратегии продвижения Вашего сайта
- Сбор семантического ядра сайта
- Составление ТЗ на исправление технических ошибок на сайте
- Устранение дублей страниц сайтов (составление детального ТЗ программисту)
- Настройка файла robots.txt та Sitemap.xml (если меняет программист – тз программисту)
- Добавление компании на карты Яндекс,Google (если у компании есть фактический адрес), Google Мой Бизнес
- Установка кода веб аналитики Google, Yandex Метрики. Кода вебмастера
- Постраничная кластеризация ключевых слов
- Грамотная перелинковка страниц
- Работа с контентом для продвигаемых страниц (составление тз, проверка текстов на соответсвие тз, публикация)
- Проверка сайта на возможные фильтра и баны
- Анализ конкурентов (анализ структуры, контента, ссылочной стратегии)
- Закупка ссылок
- Подбор и размещение ссылок. (упоминаний бренда в комментариях, на форумах, сми, темматических сайтах – 10 шт.)
- Внутренняя оптимизация сайта (заполнение метатегов title,description, alt, устранение обнаруженых дублей)
- Корректировка семантического ядра Вашего сайта
- Рекомендации по развитию сайта