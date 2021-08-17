Привет) Меня зовут Карина и я веб-дизайнер
Разработаю для вас современный ,качественный и удобный дизайн.
Также решу такие непростые задачи: анализ конкурентов , определение целевой аудитории ,что позволит на выходе получить отличный продукт!
✅Все правки абсолютно бесплатны
✅Гарантированное возвращение предоплаты
✅Работаю 7 дней в неделю
Разработаю для вас:
• прототип
• landing page
• сайт-портфолио
• информационный сайт
• интернет магазин
• Dashboard
Этапы работы:
• Предварительное обсуждение проекта
• Заполнение брифа заказчиком
• Предоплата 40 %
• Создание прототипа сайта
• Бесплатные правки / утверждение
• Работа над дизайном
• Бесплатные правки / утверждение
• Оплата 60% (вторая половина)
• Передаю вам макет в Figma
Цены:
1 час работы = 10$ . При просмотре ТЗ произвожу подробный расчет.
•Карта Сбербанка
•Карта Тинькофф
⏰Сроки выполнения:
• Landing Page: 3 — 7 дня
• Сайт (главная): 2 — 10 дня
• Внутренние: 1 — 2 страницы в день
Связаться со мной:
Почта [email protected]
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