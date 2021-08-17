Чистый и современный дизайн в Figma⚡

Привет) Меня зовут Карина и я веб-дизайнер

Разработаю для вас современный ,качественный и удобный дизайн.

Также решу такие непростые задачи: анализ конкурентов , определение целевой аудитории ,что позволит на выходе получить отличный продукт!

✅Все правки абсолютно бесплатны

✅Гарантированное возвращение предоплаты

✅Работаю 7 дней в неделю

Разработаю для вас:

• прототип

• landing page

• сайт-портфолио

• информационный сайт

• интернет магазин

• Dashboard

Этапы работы:

• Предварительное обсуждение проекта

• Заполнение брифа заказчиком

• Предоплата 40 %

• Создание прототипа сайта

• Бесплатные правки / утверждение

• Работа над дизайном

• Бесплатные правки / утверждение

• Оплата 60% (вторая половина)

• Передаю вам макет в Figma

Цены:

1 час работы = 10$ . При просмотре ТЗ произвожу подробный расчет.

•Карта Сбербанка

•Карта Тинькофф

⏰Сроки выполнения:

• Landing Page: 3 — 7 дня

• Сайт (главная): 2 — 10 дня

• Внутренние: 1 — 2 страницы в день

Связаться со мной:

Почта [email protected]