karinasvet

Карина karinasvet

 
24 годаУкраина/Харьков
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Иллюстратор с художественным образованием

Здравствуйте , я иллюстратор с художественным образованием.Опыт в векторе более 5 лет.Грамтно скомпоную иллюстрацию с учётом анатомических нюансов.К каждой работе подходу креативно , а именно выполняю на качество.Работы выполняю на графическом планшете с высоким уровнем проработки.