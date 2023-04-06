Иллюстратор с художественным образованием
Здравствуйте , я иллюстратор с художественным образованием.Опыт в векторе более 5 лет.Грамтно скомпоную иллюстрацию с учётом анатомических нюансов.К каждой работе подходу креативно , а именно выполняю на качество.Работы выполняю на графическом планшете с высоким уровнем проработки.
Портфолио
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