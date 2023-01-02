C любовью к каждой детали
Привет
Я вэб-дизайнер и со мной можно на ты)
На бирже часто важны отзывы, но мало кто хочет их оставлять
Владею фотошомом и фигмой, а за плечами 12 лет художественного образования. Оно помогает мне сейчас хорошо владеть цветом и композицией, что очень важно в проектах
Всегда нахожусь на связи и поддержу любой формат общения, будь то переписка или звонок
Правки в моих проектах бесплатные! Всё что вам нужно исправим как надо)
Свяжитесь со мной — и мы обсудим проект!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Landing page для магазина мороженного | 202140 просмотров
- Landing page для агентства недвижимости | 202135 просмотров