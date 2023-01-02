C любовью к каждой детали

Привет

Я вэб-дизайнер и со мной можно на ты)

На бирже часто важны отзывы, но мало кто хочет их оставлять

Владею фотошомом и фигмой, а за плечами 12 лет художественного образования. Оно помогает мне сейчас хорошо владеть цветом и композицией, что очень важно в проектах

Всегда нахожусь на связи и поддержу любой формат общения, будь то переписка или звонок

Правки в моих проектах бесплатные! Всё что вам нужно исправим как надо)

Свяжитесь со мной — и мы обсудим проект!