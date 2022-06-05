Мои услуги:
Профессиональный письменный перевод с/на английский, украинский.
Не использую автоматические переводчики, все только вручную.
Принимаю тексты в разных форматах: doc, pdf, ppt, xls, txt, php, xlf, pot, md и др.
Обо мне:
Образование филологическое, очное, факультет лингвистики и перевода.
Посещала множество языковых курсов, спортивных секций, веду активный и здоровый образ жизни, имею
много увлечений.
В связи с этим легко нахожу общий язык с людьми на русском, украинском, английском языках.
Окончила школу с отличием, колледж с красным дипломом, учусь на отлично в университете. Стремлюсь к постоянному саморазвитию и нахожу новые увлечения.
Имею опыт в репетиторстве:
- английского языка
- немецкого языка (дошкольный возраст)
Тариф за 1000 знаков: 3$
Дополнение - временно нахожусь в Болгарии, поэтому желательно связываться по Viber, Telegram, WhatsApp или Instagram.