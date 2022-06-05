Лингвист-переводчик

Мои услуги:

Профессиональный письменный перевод с/на английский, украинский.

Не использую автоматические переводчики, все только вручную.

Принимаю тексты в разных форматах: doc, pdf, ppt, xls, txt, php, xlf, pot, md и др.

Обо мне:

Образование филологическое, очное, факультет лингвистики и перевода.

Посещала множество языковых курсов, спортивных секций, веду активный и здоровый образ жизни, имею

много увлечений.

В связи с этим легко нахожу общий язык с людьми на русском, украинском, английском языках.

Окончила школу с отличием, колледж с красным дипломом, учусь на отлично в университете. Стремлюсь к постоянному саморазвитию и нахожу новые увлечения.

Имею опыт в репетиторстве:

- английского языка

- немецкого языка (дошкольный возраст)

Тариф за 1000 знаков: 3$

Дополнение - временно нахожусь в Болгарии, поэтому желательно связываться по Viber, Telegram, WhatsApp или Instagram.