Перекладач & Копірайтер

Мене звати Каріна,я знаю англійську на рівні C1,французьку на рівні B2,російською та українською володію вільно.В мене є досвід перекладу,так як я займаюся аматорськими перекладами книг з англійської та французької на українську мову.Наразі мною вже перекладено 7 книг(2800 сторінок тексту,в середньому одна книга ~ 400 сторінок),5 з англійської,2 з французької.Є величезний досвід написання есе на українську, англійську,нещодавно написала Case Law Report-Essay для канадського університету на замовлення,є приклади всіх вимог та виконаної роботи.Замовниця була задоволена бо отримала відмінну оцінку.Переклад це основна але далеко не єдина діяльність, я пройшла курси з графічного дизайну,роблю інфографіку,банери, презентації та логотипи на замовлення.Приклади робіт є також.Якщо ви дочитали це до кінця значить вас зацікавив мій профіль.Сподіваюсь на плідну співпрацю і бажаю гарного дня!