Highload, OOP, MySQL, PHP, Symfony, Redis, Memcache, RabbitMQ, MongoDB, Docker, Kubernetes,Swagger, GraphQL,PHPUnit, TDD, Refactoring, xhProf, Yandex Tank, Code optimization,Twitter Bootstrap, Elasticsearch, JavaScript, Design Patterns
2004 - 2007. Разработка ПО для обеспечения заправочных станций сети АЗС ANPПо для работы с кассовыми аппаратами, колонками АЗС, банковскими терминалами. Низкоуровневое программирование согласно предоставленным протоколам через RS232 интерфейс.
2008 - 2013. Проекты на фриланс.
2014 - 2020 Непосредственное участие в разработке крупного, высоко нагруженного гемблинг проекта. Проектирование и создание системы лояльности проекта .Проектирование и создание бонусной системы. Микро-сервисы.
Вам нужен думающий, а не только знающий разработчик? Сложные задачи, поиск оптимальных решений. Оптимизация. Рефакторинг. Могу успешно работать как в команде так и один. Возможна частичная занятость, консультирование, и сопровождение.
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