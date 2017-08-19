karolinawi

Рерайт, редактура, правка и набор текстов, транскрибация в короткие сроки! Наполнение сайтов.
Вычитаю, отредактирую, избавлю от синтаксических, грамматических и орфографических ошибок тексты любой сложности и тематики. Переведу аудио и видео в текст (транскрибация; работаю с любыми медиаформатами). Также занимаюсь наполнением сайтов любой тематики.
Имею высшее педагогическое образование.
Объёмы работы и цены обсуждаю непосредственно с заказчиком.
Внимательна к пожеланиям заказчика!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Все хорошо, рекомендую, как ответственного исполнителя
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Цели формулирует чётко, отвечает на все вопросы подробно, находится на связи постоянно. Оплата выполнена в оговоренные сроки и в необходимом объёме. Рекомендую!
$2
10 баллов
6 лет назад
Заказывал рерайт текста, работа выполнена качественно и в сжатые сроки
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Цели поставлены чётко, на все вопросы по заказу ответы получила. Работа оплачена ещё на стадии обсуждения условий!