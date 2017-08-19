karolinawi

Рерайт, редактура, правка и набор текстов, транскрибация в короткие сроки! Наполнение сайтов.

Вычитаю, отредактирую, избавлю от синтаксических, грамматических и орфографических ошибок тексты любой сложности и тематики. Переведу аудио и видео в текст (транскрибация; работаю с любыми медиаформатами). Также занимаюсь наполнением сайтов любой тематики.

Имею высшее педагогическое образование.

Объёмы работы и цены обсуждаю непосредственно с заказчиком.

Внимательна к пожеланиям заказчика!