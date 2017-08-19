karolinawi

Каролина Видрих karolinawi

 
32 годаРоссия/Омск
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рерайт, редактура, правка и набор текстов, транскрибация в короткие сроки! Наполнение сайтов.

Вычитаю, отредактирую, избавлю от синтаксических, грамматических и орфографических ошибок тексты любой сложности и тематики. Переведу аудио и видео в текст (транскрибация; работаю с любыми медиаформатами). Также занимаюсь наполнением сайтов любой тематики. 

Имею высшее педагогическое образование.

Объёмы работы и цены обсуждаю непосредственно с заказчиком. 

Внимательна к пожеланиям заказчика!

Отзывы заказчиков
IronRat
Яков 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Рерайт футбольной тематики
Все хорошо, рекомендую, как ответственного исполнителя
Хороший заказчик! Цели формулирует чётко, отвечает на все вопросы подробно, находится на связи постоянно. Оплата выполнена в оговоренные сроки и в необходимом объёме. Рекомендую!
Ответный отзыв
victor76
Илья 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Рерайт 7000 символов
Заказывал рерайт текста, работа выполнена качественно и в сжатые сроки
Хороший заказчик. Цели поставлены чётко, на все вопросы по заказу ответы получила. Работа оплачена ещё на стадии обсуждения условий!
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