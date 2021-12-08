karynak

Карина Коршак karynak

 
28 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Наполнение сайта информацией (контент-менеджер), Копирайтинг/рерайтинг, Перевод НА/С английский язык!

  • Filling the site with content (Content management)

  • Copywriting / Rewriting

  • Translation into or from English/French/Ukrainian/Russian

Я качественно выполняю рутинные монотонные задачи. Долго могу сосредотачиваться и делать мелкие задания. Например, я умею писать статьи, переводить тексты, добавлять информацию на сайты, искать нужные сведения, находить контакты и писать отзывы. Мне нравится такая работа, потому что я могу уделять внимание деталям и выполнять каждую задачу качественно. Легко иду на контакт, все детали сотрудничества можем обговорить и прийти к общему знаменателю :)

Контакты:

Телеграм: @karyna_korshak

Почта: [email protected]

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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
casualife
Ульяна 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
2 года назад
Перевод с русского языка на французский
Перевод выполнен качественно и в срок. Всегда на связи. Рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую!
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