Наполнение сайта информацией (контент-менеджер), Копирайтинг/рерайтинг, Перевод НА/С английский язык!

Filling the site with content (Content management)

Copywriting / Rewriting

Translation into or from English/French/Ukrainian/Russian

Я качественно выполняю рутинные монотонные задачи. Долго могу сосредотачиваться и делать мелкие задания. Например, я умею писать статьи, переводить тексты, добавлять информацию на сайты, искать нужные сведения, находить контакты и писать отзывы. Мне нравится такая работа, потому что я могу уделять внимание деталям и выполнять каждую задачу качественно. Легко иду на контакт, все детали сотрудничества можем обговорить и прийти к общему знаменателю :)

Контакты:

Телеграм: @karyna_korshak

Почта: [email protected]