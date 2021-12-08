Наполнение сайта информацией (контент-менеджер), Копирайтинг/рерайтинг, Перевод НА/С английский язык!
Filling the site with content (Content management)
Copywriting / Rewriting
Translation into or from English/French/Ukrainian/Russian
Я качественно выполняю рутинные монотонные задачи. Долго могу сосредотачиваться и делать мелкие задания. Например, я умею писать статьи, переводить тексты, добавлять информацию на сайты, искать нужные сведения, находить контакты и писать отзывы. Мне нравится такая работа, потому что я могу уделять внимание деталям и выполнять каждую задачу качественно. Легко иду на контакт, все детали сотрудничества можем обговорить и прийти к общему знаменателю :)
Контакты:
Телеграм: @karyna_korshak
Почта: [email protected]
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Перевод выполнен качественно и в срок. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!