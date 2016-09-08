kasigi_yabu

Игорь Беляков kasigi_yabu

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Услуги по обработке изображений

Коррекция рисунков и фотографий:

Коррекция экспозиции, цветокоррекция, кадрирование, выравнивание горизонта.

Творческая обработка изображений:

Коллаж, "под старину", реставрация старых фото, обработка краев и добавление рамок, искажение, выделение и удаление отдельных объектов на фотографии, а также перенос их на отдельный слой вместе с шерстью и волосами, обтравка и замена фона.

Обработка фотографий
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$1/час
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