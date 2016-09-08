Услуги по обработке изображений
Коррекция рисунков и фотографий:
Коррекция экспозиции, цветокоррекция, кадрирование, выравнивание горизонта.
Творческая обработка изображений:
Коллаж, "под старину", реставрация старых фото, обработка краев и добавление рамок, искажение, выделение и удаление отдельных объектов на фотографии, а также перенос их на отдельный слой вместе с шерстью и волосами, обтравка и замена фона.
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Обработка фотографий
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