Услуги по обработке изображений

Коррекция рисунков и фотографий:

Коррекция экспозиции, цветокоррекция, кадрирование, выравнивание горизонта.

Творческая обработка изображений:

Коллаж, "под старину", реставрация старых фото, обработка краев и добавление рамок, искажение, выделение и удаление отдельных объектов на фотографии, а также перенос их на отдельный слой вместе с шерстью и волосами, обтравка и замена фона.