kasper-developer

Веб-разработчик (Сайтодел)

Приветствую, на связи Мирзохид из Узбекистана

Почему именно я?

Ответственность

Чистый и нативный код без грязи

Поддержка проекта в будущем

В первую очередь хочу отметить, что я обладаю, довольно обширными знаниями в области web-программирования.

Работал как в компаниях, специализирующихся на разработке сайтов, так и самостоятельно на разовых проектах.

Постоянно развиваю свои навыки, слежу за миром современной разработки и ищу лучшие практики программирования, поэтому вы можете быть уверены в качестве моей работы.

Оказываю поддержку по разработанным мною проектам.