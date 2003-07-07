kasper-developer

Мирзохид Рахматуллаев kasper-developerkasper-developer
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработчик (Сайтодел)
Приветствую, на связи Мирзохид из Узбекистана
Почему именно я?
Ответственность
Чистый и нативный код без грязи
Поддержка проекта в будущем
В первую очередь хочу отметить, что я обладаю, довольно обширными знаниями в области web-программирования.
Работал как в компаниях, специализирующихся на разработке сайтов, так и самостоятельно на разовых проектах.
Постоянно развиваю свои навыки, слежу за миром современной разработки и ищу лучшие практики программирования, поэтому вы можете быть уверены в качестве моей работы.
Оказываю поддержку по разработанным мною проектам.