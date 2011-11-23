Делаю: программирование, вёрстка. НЕ делаю: дизайн, порезка.

Делаю: программирование, вёрстка. НЕ делаю: дизайн, порезка.

Владею: xhtml, css, JavaScript, php, MySQL, Zend Farmework, JQuery, SVN.

Фриланс - не основной вид деятельности, имеется основная работа. В рабочее время (до 18:00 по Киевскому времени) фрилансом не занимаюсь, максимум небольшие уточнения по ICQ в случае большой необходимости (так чтоб не в ущерб работе). В будние дни работаю в фрилансе после 19:00 (и не каждый день). В выходные дни - практически в любое время (но тоже не каждый день).

По этой же причине могу в заявках ставить завышенные сроки, например, два дня вместо одного (зная, что сегодня работать не буду, а завтра буду).

Хотя в скайпе в онлайне большую часть времени, очень отрицательно отношусь к обговариванию робочих моментов по скайпу, т. к. считаю, что человек, не способный в письменном виде донести то, что ему нужно, в голосовом общении приводит ещё к большим непоняткам и неоднозначнастям, а главное, к значительной потере времени.

С портфолио можно ознакомиться по "стандартной" ссылке: http://www.weblancer.net/users/kastorskiy/portfolio/?category_id=61&view_type=list

Для проектов экстрим-тематики могу делать скидку "из любви к искусству", взамен прошу ссылочку на http://extreme.lviv.ua/ и http://ropejumping.lviv.ua/