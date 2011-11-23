kastorskiy

Виктор kastorskiy

 
46 летУкраина/Львов
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Делаю: программирование, вёрстка. НЕ делаю: дизайн, порезка.

Делаю: программирование, вёрстка. НЕ делаю: дизайн, порезка.

Владею: xhtml, css, JavaScript, php, MySQL, Zend Farmework, JQuery, SVN.

Фриланс - не основной вид деятельности, имеется основная работа. В рабочее время (до 18:00 по Киевскому времени) фрилансом не занимаюсь, максимум небольшие уточнения по ICQ в случае большой необходимости (так чтоб не в ущерб работе). В будние дни работаю в фрилансе после 19:00 (и не каждый день). В выходные дни - практически в любое время (но тоже не каждый день).

По этой же причине могу в заявках ставить завышенные сроки, например, два дня вместо одного (зная, что сегодня работать не буду, а завтра буду).

Хотя в скайпе в онлайне большую часть времени, очень отрицательно отношусь к обговариванию робочих моментов по скайпу, т. к. считаю, что человек, не способный в письменном виде донести то, что ему нужно, в голосовом общении приводит ещё к большим непоняткам и неоднозначнастям, а главное, к значительной потере времени.

С портфолио можно ознакомиться по "стандартной" ссылке: http://www.weblancer.net/users/kastorskiy/portfolio/?category_id=61&view_type=list

Для проектов экстрим-тематики могу делать скидку "из любви к искусству", взамен прошу ссылочку на http://extreme.lviv.ua/ и http://ropejumping.lviv.ua/

PHPJavascriptMySQLCSSjQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Найти проблему
Быстро нашел корень проблемы, чем сильно помог. Очень благодарен.
Вот уже в 5-й раз моим заказчиком становится человек, который сам является веб-разработчиком. И очередной раз убеждаюсь, что с разработчиками хорошо работать.
Ответный отзыв
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Поправить скрипт выпадаюшего меню
Отличный javascript/jQuery специалист. Сделал то, что требовалось, быстро и качественно. Если понадобится, обращусь еще именно к нему.
Уже в четвёртый раз выполняю задачи, поставленные веб-разработчиками (каждый в какой-то своей области), и каждый раз только радуюсь чёткости и краткости постановки задачи. А так-же азарт (решить задачку, которая не каждому по зубам) и отстуствие какой-либо рутинности. Не исключение из правила в данном случае. Думаю, ещё не раз будем сотрудничать.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$5
10 баллов
12 лет назад
Проблема с закачкой файла
Спасибо ! Быстро помог моему опытному программисту решить неординарную задачу !!!
Второй раз работаю с этим заказчиком, никаких заморочек.
Ответный отзыв
Matross
Виктор 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$6
10 баллов
12 лет назад
Консультация по JS
Молодец! Быстро разобрался. Сделал все точно как и требовалось. Желаю Виктору новых заказов.
Никаких проблем с заказчиком не возникло. В удобном виде предоставил материалы, нужные для решения проблемы. Оплатил без задержек.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$5
10 баллов
12 лет назад
Скрипт (вычисление ширины окна браузера)
Спасибо ! Оперативно и качественно !!! решил задачу очень необычным неожиданным способом что еще лучше чем планировалось !
Несмотря на не совсем правильно понятое из-за невнимательности ТЗ, и вследствие этого небольшую задержку в сроке, заказчик отнёсся с пониманием. Оплатил оперативно.
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