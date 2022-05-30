Качество
Копирайтинг/СЕО тексты/написание статей (Русский, Английский языки)
1) Владение компьютером - опытный пользователь ( MS Word, Excel, Power Point)
2) Понимаю и использую основные принципы грамотного построения СЕО текста;
3) Придерживаюсь максимальной уникальности текста;
4) Пишу продающие тексты с учетом понимания поведенческих факторов тематических читателей и знаний маркетинга.
Перечень моих услуг:
продающие тексты
SEO-тексты
статьи на главную страницу
посты для социальных сетей
анализ художественных произведений
художественные тексты
слоганы
тексты для рекламных буклетов
редактирование текстов
перевод текстов рус/англ
Личные качества:
Умение работать в команде, коммуникабельность, ответственность, самостоятельность, креативность, аналитические способности, быстрая обучаемость, вежливость, внимательность, высокая работоспособность
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