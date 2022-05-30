kasysy01

Елена Кыса kasysy01

 
22 годаМолдова/Кишинев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Компетентный копирайтер

Качество

Копирайтинг/СЕО тексты/написание статей (Русский, Английский языки)

1) Владение компьютером - опытный пользователь ( MS Word, Excel, Power Point)

2) Понимаю и использую основные принципы грамотного построения СЕО текста;

3) Придерживаюсь максимальной уникальности текста;

4) Пишу продающие тексты с учетом понимания поведенческих факторов тематических читателей и знаний маркетинга.

Перечень моих услуг:

продающие тексты

SEO-тексты

статьи на главную страницу

посты для социальных сетей

анализ художественных произведений

художественные тексты

слоганы

тексты для рекламных буклетов

редактирование текстов

перевод текстов рус/англ

Личные качества:

Умение работать в команде, коммуникабельность, ответственность, самостоятельность, креативность, аналитические способности, быстрая обучаемость, вежливость, внимательность, высокая работоспособность

Написание статей
Портфолио