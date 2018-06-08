katafot

Виктор katafot

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка HTML5, CSS3, jQuery.

Skype: void.kerch

E-mail: [email protected]

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка/Адаптивная верстка/Responsive.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
Время работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 9:00 MSK

HTML-верстка
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$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга