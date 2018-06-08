Верстка HTML5, CSS3, jQuery.
Skype: void.kerch
E-mail: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка/Адаптивная верстка/Responsive.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)
Online с 9:00 MSK
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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$5/час
от $20от 1 дня
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