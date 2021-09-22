katarinka_smm

SMM маркетолог

Я закончила обучение в онлайн-школе INSTATIKA.

Работала и продолжаю сотрудничать с такими нишами как:

Производство и продажа мыла;

Производство и продажа стальных и металлических конструкций, двери, окна, ворота, рольставни;

Продажа цветов;

Производство и продажа корпусной мебели;

Я работаю с любыми коммерческими аккаунтами, с новичками в том числе. Пишу посты, сторис, визуал, в работе использую бесплатные и платные способы продвижения.