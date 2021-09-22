katarinka_smm

Екатерина katarinka_smmkatarinka_smm
34 годаРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SMM маркетолог
Я закончила обучение в онлайн-школе INSTATIKA.
Работала и продолжаю сотрудничать с такими нишами как:
Производство и продажа мыла;
Производство и продажа стальных и металлических конструкций, двери, окна, ворота, рольставни;
Продажа цветов;
Производство и продажа корпусной мебели;
Я работаю с любыми коммерческими аккаунтами, с новичками в том числе. Пишу посты, сторис, визуал, в работе использую бесплатные и платные способы продвижения.
Действие аккаунта приостановлено!