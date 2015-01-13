Дизайнер интерьера

ОБРАЗОВАНИЕ:

Тольяттинский Государственный Университет

Архитектурно- строительный институт

Кафедра «Дизайн и инженерная графика»

Специальность: Дизайнер среды

Годы обучения 2006-2012

НАВЫКИ:

3dmax + V-ray, Archicad, Corel Draw, Adobe Photoshop

УСЛУГИ:

Дизайн-проекты (пакет чертежной документации)

Дизайн интерьера жилых помещений;

Дизайн интерьера нежилых помещений;

Дизайн экстерьера;

3D визуализация;

Рисую в свободное время от руки (графитными карандашами, пастелью, акварелью, маслом т.д....)

Мои контакты:

[email protected]

tel: +79178223563

Всегда предлагаю несколько вариантов.

Вариант, выбранный вами, дорабатываю до момента, когда Вы будете полностью

удовлетворены результатом и скажете — ДА, ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО Я ХОТЕЛ!

Буду рада новым проектам!