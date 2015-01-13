ОБРАЗОВАНИЕ:
Тольяттинский Государственный Университет
Архитектурно- строительный институт
Кафедра «Дизайн и инженерная графика»
Специальность: Дизайнер среды
Годы обучения 2006-2012
НАВЫКИ:
3dmax + V-ray, Archicad, Corel Draw, Adobe Photoshop
УСЛУГИ:
Дизайн-проекты (пакет чертежной документации)
Дизайн интерьера жилых помещений;
Дизайн интерьера нежилых помещений;
Дизайн экстерьера;
3D визуализация;
Рисую в свободное время от руки (графитными карандашами, пастелью, акварелью, маслом т.д....)
Мои контакты:
tel: +79178223563
Всегда предлагаю несколько вариантов.
Вариант, выбранный вами, дорабатываю до момента, когда Вы будете полностью
удовлетворены результатом и скажете — ДА, ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО Я ХОТЕЛ!
Буду рада новым проектам!