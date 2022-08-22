Нужно добавить водяной знак на презентации. Всего 13 штук. Все данные вышлю на Гугл Диск
- Презентации18 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужен человек, который сможет проверить текст в файле на ошибки (орфография, пунктуация)Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Необходимо создать подобный дизайн, фото и текст будут предоставлены. Два коллажа для двух цветов. Готовы работать с человеком без опыта.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Необходимо создать дизайнерский постер вот такого плана (фото ниже) с другими тапочками. Готовы работать с новичком или человеком без опытаИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Нужен человек, который сделает фото на белом фоне. Желательно как можно быстрее, готовы работать с человеком без опыта, главное добавить белый фон без потери качества фотоЗавершенгод назад
Необходимо создать 3д модель тапочек для сайта. Готовы работать с специалистом без опыта. Так же возможна работа за отзыв или за минимальную оплату. Если есть семплы - присылайте в личку3D-графика43 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо заменить на фото штрих-кодЗавершенгод назад
Нужен человек который очень хорошо владеет фотошопом. Необходимо заменить на фото штрихкод. Готовы работать с человеком без опыта.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Шукаю людину, яка зможе підвищіти якість фото (стандарти вкажу при особистому спілкуванні) та обробити його, щоб фото виглядало максимально реалістично. Готові працювати з початківцем або з людиною без досвідуОбработка фотографий5 заявокЗакрытгод назад
- $1
Створенння аналогічних фото для зелених капцівЗавершенгод назад
Обробка фотоЗавершенгод назад
Потрібно зробити нескладні операції з фото (додати текст, картинки, символи). Працюю за відгук або за мінімальну оплату. Готова працювати з початківцем без досвіду роботиЗавершенгод назад
Потрібно стоврити рекламну компанію для Амазону. За мінімальну оплату. Можемо взяти початківця без досвіду роботиКонтекстная реклама2 заявкиЗакрытгод назад
Потрібно створити лістінг для Амазону для товару домашні капці. Копірайтер має мати відповідний рівень англійської. Можлива співпраця з новачкамиПродающие тексты8 заявокЗакрытгод назад
- $1
Потрібно створити логотип для магазину. Назва магазину Mavka_Store. Бажано створити щось у стилі русалок або міфічних створінь пов`язаних з мавками. Можлива співпраця навіть з дизайнерами-початківцямиЛоготипы и Знаки2 заявкиЗакрытгод назад
- $1
Потрібно створити логотип для магазину. Назва магазину Mavka_Store. Бажано створити щось у стилі русалок або міфічних створінь пов`язаних з мавками. Можлива співпраця навіть з дизайнерами-початківцямиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
- $1
Потрібно створити логотип для магазину. Назва магазину Mavka_Store. Бажано створити щось у стилі русалок або міфічних створінь пов`язаних з мавками. Можлива співпраця навіть з дизайнерами-початківцямиЛоготипы и Знаки1 заявкаЗакрытгод назад
Потрібно створити логотип для магазину. Назва магазину Mavka_Store. Бажано створити щось у стилі русалок або міфічних створінь пов`язаних з мавками. Можлива співпраця навіть з дизайнерами-початківцямиЛоготипы и Знаки32 заявкиЗакрытгод назад