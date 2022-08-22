kate2103

Екатерина kate2103

 
30 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
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5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$43
выплачено фрилансерам
56%
заказов с исполнителем
3
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
naitiri341
24 годаРоссия
год в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
8 месяцев назад
Проверка текста на ошибки
Благодарю, Екатерина! С вами было приятно работать. Обращайтесь ещё :)
Спасибо за работу! Было очень приятно сотрудничать с Марией) Всё четко и вовремя
Ответный отзыв
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
37 минут назад
$2
10 баллов
10 месяцев назад
Создание такого дизайна
Завжди все чітко і оперативно))
Уже не в первый раз работаю с Александром! Однозначно рекомендую) Всё супер, и качество работы, и коммуникация, и по срокам. Рекомендую
Ответный отзыв
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$2
10 баллов
год назад
Необходимо создать вот такой постер
Все на высшем уровне коммуникация, оплата, внесение правок и тд. Рекомендую к сотруднечеству
Первый раз работаю с Сергеем и очень довольна! Всё четко и ясно, по срокам всё очень быстро и качество роботы на высоте) Рекомендую)
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Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
37 минут назад
$1
10 баллов
год назад
Небходиом добавить на фото белый фон. В кратчайшие сроки
Все чітко та оперативно, рекомендую замовницю
Александр как всегда на высоте! Работа, на высшем уровне. Всё четко и во время. Рекомендую)
Ответный отзыв
GABA_DZe
Павел 
29 летГрузия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
год назад
Работа с фотошопом
С Екатериной работаю не первый раз, ТЗ понятный, быстро отвечает на появившийся вопрос. Буду рад к послудеющему сотрудничеству. Рекомендую!
Уже не в первый раз работаю с Павлом. Как всегда, работа выполнена качественно и быстро, в течение часа я уже получила готовый результат. Очень приятно было работать с вами, уверена, что это не последняя наша работа с вами)
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