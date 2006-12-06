Абсолютная грамотность
Тексты.
Хорошо, быстро, дорого
20 лет работы в журналистике и PR, опыт реализации проектов в России, Украине, Бельгии, Польше, Греции, Финляндии, Швеции, США. Рекламные идеи, разработки, локализации. Креативные стратегии, стори-теллинг, материалы для прессы и соцсетей.
Все по-взрослому, да :)
И БЕЗ ошибок.
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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
Очень хорошо написала статью на английском! Рад.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! 1) Внятно формулирует мысль 2) Не лезет в творческий процесс 3) Адекватно оценивает результат 4) Вовремя и полностью оплачивает работу 5) и просто очень позитивный человек Приятно было с Вами работать, надеюсь продолжить сотрудничество :)