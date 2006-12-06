Отличный заказчик! 1) Внятно формулирует мысль 2) Не лезет в творческий процесс 3) Адекватно оценивает результат 4) Вовремя и полностью оплачивает работу 5) и просто очень позитивный человек Приятно было с Вами работать, надеюсь продолжить сотрудничество :)