kate_archer

Наталья kate_archer

 
48 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Абсолютная грамотность

Тексты.

Хорошо, быстро, дорого

20 лет работы в журналистике и PR, опыт реализации проектов в России, Украине, Бельгии, Польше, Греции, Финляндии, Швеции, США. Рекламные идеи, разработки, локализации. Креативные стратегии, стори-теллинг, материалы для прессы и соцсетей.

Все по-взрослому, да :)

И БЕЗ ошибок. 

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Отзывы заказчиков
ukvendor2006
Гость 
NaN летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-2)
$0
10 баллов
17 лет назад
Треб. написать скандальную статью обзор
Очень хорошо написала статью на английском! Рад.
Отличный заказчик! 1) Внятно формулирует мысль 2) Не лезет в творческий процесс 3) Адекватно оценивает результат 4) Вовремя и полностью оплачивает работу 5) и просто очень позитивный человек Приятно было с Вами работать, надеюсь продолжить сотрудничество :)
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