Текст для новогодней flash-открытки

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15 лет назад
291 просмотр
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Дорогой Иван Иванович!

Идеи для Вашего бизнеса придумываете Вы. Все остальное – дело техники! В наступающем году желаем Вам свежих идей и верных решений, а техника – приложится.

Будьте успешны и счастливы в Новом году!

Текст для новогодней flash-открытки.doc
30 КБ