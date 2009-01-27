Текст для новогодней flash-открытки

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Дорогой Иван Иванович!

Идеи для Вашего бизнеса придумываете Вы. Все остальное – дело техники! В наступающем году желаем Вам свежих идей и верных решений, а техника – приложится.

Будьте успешны и счастливы в Новом году!