kate_karelia

Образование:

2005 – 2010 гг. – ПетрГУ. Специальность: историк, преподаватель истории по специальности “История”, специализация: историко-культурный туризм.

Дополнительное образование:

2005 - 2007 гг. – специализация «Письменный переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)»;

06.11.2008 г. - 31.05.2009 г. - Факультет повышения квалификации Петрозаводского государственного университета по программе «Гид-экскурсовод по Валааму».

Опыт работы:

Июль 2010 г. – июнь 2011 г. - Менеджер по туризму в ООО «Петрован-Тур».

Должностные обязанности:

- разработка слоганов для фирмы,

- участие в разрабоке печатных материалов,

- составление PR-материалов, брошюр, буклетов,

- написание статей для сайта www.petrovan.ru,

- администрирование сайта www.petrovan.ru,

- участие в проведении и организации рекламных и PR-акций,

- консультация клиентов,

- оформление и бронирование туров,

- оказание помощи при визировании.

Июль 2011 г. – апрель 2012 г. - Менеджер по туризму в ЗАО «Турфирма Нева».

Должностные обязанности:

- оформление и бронирование туров,

- оказание помощи при визировании.

Апрель 2012 г.-наст. время - Менеджер по туризму в ООО «Атлас Трэвел».

Должностные обязанности:

- составление PR-материалов, брошюр, буклетов,

- участие в проведении и организации рекламных и PR-акций,

- оформление и бронирование туров,

- оказание помощи при визировании.

Дополнительная информация:

- опыт написания текстов (выполнение заказов в сфере туризма);

- генерация web-контента (напр., www.petrovan.ru.);

- опыт редактирования текстов;

- организация и проведение PR-мероприятий;

- свободный английский;

- опыт письменных переводов (преимущественно с английского на русский язык);

- специализация перевода: туризм, общий, деловой, исторический;

- опыт переводов текстов в сфере профессиональной коммуникации (история Японии, история Европы, история Древнего Рима, деловая тематика);

- уверенный пользователь ПК (Windows 2003/XP, MS Word; Microsoft Office; Excel; PDF; MS PowerPoint; Picture Manager; Adobe Acrobat; MS Internet Explorer);

- личные качества: высокая грамотность, творческий подход, умение систематизировать информацию, способность обрабатывать большое количество информации в сжатые сроки, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, аккуратность, надежность, обучаемость, внимательность. Без вредных привычек.