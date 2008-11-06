kate_karelia

Образование:
2005 – 2010 гг. – ПетрГУ. Специальность: историк, преподаватель истории по специальности “История”, специализация: историко-культурный туризм.
Дополнительное образование:
2005 - 2007 гг. – специализация «Письменный переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)»;
06.11.2008 г. - 31.05.2009 г. - Факультет повышения квалификации Петрозаводского государственного университета по программе «Гид-экскурсовод по Валааму».
Опыт работы:
Июль 2010 г. – июнь 2011 г. - Менеджер по туризму в ООО «Петрован-Тур».
Должностные обязанности:
- разработка слоганов для фирмы,
- участие в разрабоке печатных материалов,
- составление PR-материалов, брошюр, буклетов,
- написание статей для сайта www.petrovan.ru,
- администрирование сайта www.petrovan.ru,
- участие в проведении и организации рекламных и PR-акций,
- консультация клиентов,
- оформление и бронирование туров,
- оказание помощи при визировании.
Июль 2011 г. – апрель 2012 г. - Менеджер по туризму в ЗАО «Турфирма Нева».
Должностные обязанности:
- оформление и бронирование туров,
- оказание помощи при визировании.
Апрель 2012 г.-наст. время - Менеджер по туризму в ООО «Атлас Трэвел».
Должностные обязанности:
- составление PR-материалов, брошюр, буклетов,
- участие в проведении и организации рекламных и PR-акций,
- оформление и бронирование туров,
- оказание помощи при визировании.
Дополнительная информация:
- опыт написания текстов (выполнение заказов в сфере туризма);
- генерация web-контента (напр., www.petrovan.ru.);
- опыт редактирования текстов;
- организация и проведение PR-мероприятий;
- свободный английский;
- опыт письменных переводов (преимущественно с английского на русский язык);
- специализация перевода: туризм, общий, деловой, исторический;
- опыт переводов текстов в сфере профессиональной коммуникации (история Японии, история Европы, история Древнего Рима, деловая тематика);
- уверенный пользователь ПК (Windows 2003/XP, MS Word; Microsoft Office; Excel; PDF; MS PowerPoint; Picture Manager; Adobe Acrobat; MS Internet Explorer);
- личные качества: высокая грамотность, творческий подход, умение систематизировать информацию, способность обрабатывать большое количество информации в сжатые сроки, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, аккуратность, надежность, обучаемость, внимательность. Без вредных привычек.