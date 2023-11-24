Graphic designer | Illustrator

Я графічний дизайнер з багатогранним багажем знань.

За освітою художник, маю хороші навики рисунку від

руки, відчуття композиції та кольору. Уважна до деталей та дедлайнів. Вдало

реалізовую візуальні рішення для бізнесу. Наразі знаходжусь у Відні ( Австрія).