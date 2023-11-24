Graphic designer | Illustrator
Я графічний дизайнер з багатогранним багажем знань.
За освітою художник, маю хороші навики рисунку від
руки, відчуття композиції та кольору. Уважна до деталей та дедлайнів. Вдало
реалізовую візуальні рішення для бізнесу. Наразі знаходжусь у Відні ( Австрія).
Портфолио
- Створення етикети для соків різних смаків1 просмотр
- Брендинг натурального соку з алое вера1 просмотр
- Обкладинки в рілз та рекламні креативи1 просмотр
- Флаєр для австрійського магазинунет просмотров
- Флаєри та банеринет просмотров
- Rebranding logo and identity for Travel Agencyнет просмотров