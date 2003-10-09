UI/UX Designer
Вітаю, я починаючий веб-дизайнер. Нещодавно закінчила курс з веб-дизайну, і хочу зробити гарне портфоліо, тому з радістю зроблю вам сайт або перероблю вже зроблений. У зв'язку з тим, що я новачок, ціни низькі, можливий і бартер (тобто ви мені даєте товар, для якого я роблю сайт, а я вам розробляю дизайн сайту). Моє портфоліо: https://www.behance.net/MakarenkoKate.
Портфолио
- PARFUMCITY ReDesignнет просмотров
- Cacti UI/UX Designнет просмотров
- Willow ReDesignнет просмотров
- Рекламні креативинет просмотров
- Рекламний креативнет просмотров
Дизайн сайтов
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$10/час
от $50от 5 дней
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