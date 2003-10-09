UI/UX Designer

Вітаю, я починаючий веб-дизайнер. Нещодавно закінчила курс з веб-дизайну, і хочу зробити гарне портфоліо, тому з радістю зроблю вам сайт або перероблю вже зроблений. У зв'язку з тим, що я новачок, ціни низькі, можливий і бартер (тобто ви мені даєте товар, для якого я роблю сайт, а я вам розробляю дизайн сайту). Моє портфоліо: https://www.behance.net/MakarenkoKate.