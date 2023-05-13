Веб-дизайнер | TILDA

Меня зовут Катрин, я веб-дизайнер, работаю на TILDA, создаю продающие сайты с уклоном на целевое действие клиента. Занимаюсь разработкой сайта "под ключ", то есть делаю прототипирование и дизайн в FIGMA и вёрстку в TILDA.

Схема работы:

1. изучение брифа и ТЗ

2. формирование бюджета и сроков

3. подписание договора

4. анализ конкурентов, выявление рабочих гипотез

5. создание прототипа

6. согласование

7. оплата 33%

8. создание дизайна в FIGMA с адаптацией под десктопную и мобильную версию

9. согласование

10. оплата 33%

11. вёрстка на TILDA с адаптацией под все устройства

12. согласование

13. оплата 33%

14. подписание акта выполненных работ

15. бесплатная поддержка Вашего сайта в течение месяца