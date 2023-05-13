Веб-дизайнер | TILDA
Меня зовут Катрин, я веб-дизайнер, работаю на TILDA, создаю продающие сайты с уклоном на целевое действие клиента. Занимаюсь разработкой сайта "под ключ", то есть делаю прототипирование и дизайн в FIGMA и вёрстку в TILDA.
Схема работы:
1. изучение брифа и ТЗ
2. формирование бюджета и сроков
3. подписание договора
4. анализ конкурентов, выявление рабочих гипотез
5. создание прототипа
6. согласование
7. оплата 33%
8. создание дизайна в FIGMA с адаптацией под десктопную и мобильную версию
9. согласование
10. оплата 33%
11. вёрстка на TILDA с адаптацией под все устройства
12. согласование
13. оплата 33%
14. подписание акта выполненных работ
15. бесплатная поддержка Вашего сайта в течение месяца
Я против войны в Украине!
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