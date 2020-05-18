UX/UI Веб-дизайнер
Приветствую!
Я Екатерина - UX/UI и веб-дизайнер.
Люблю свое дело всей душой, а значит отношусь ответственно к своей работе. Вам будет комфортно работать со мной ;)
Мое портфолио на Behance https://www.behance.net/designerpadalkina
Связаться со мной можно любым удобным способом:
Telegram: https://t.me/katepadalkina
Instagram: https://www.instagram.com/katepadalkina/
Mail: [email protected]
Что я могу:
* Дизайн продающего Landing Page;
* Продуманный дизайн функционального интернет-магазина;
* Дизайн рекламных баннеров;
* Прототипирование;
* Сайт под ключ.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мобильная версия интернет-магазина109 просмотров
- Интернет магазин I CaseS123 просмотра
- Landing Page I Tea Berry120 просмотров
- Landing Page I Interior design100 просмотров