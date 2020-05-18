UX/UI Веб-дизайнер

Приветствую!

Я Екатерина - UX/UI и веб-дизайнер.

Люблю свое дело всей душой, а значит отношусь ответственно к своей работе. Вам будет комфортно работать со мной ;)

Мое портфолио на Behance https://www.behance.net/designerpadalkina

Связаться со мной можно любым удобным способом:

Telegram: https://t.me/katepadalkina

Instagram: https://www.instagram.com/katepadalkina/

Mail: [email protected]

Что я могу:

* Дизайн продающего Landing Page;

* Продуманный дизайн функционального интернет-магазина;

* Дизайн рекламных баннеров;

* Прототипирование;

* Сайт под ключ.