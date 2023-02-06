katerina_smyk

Графический дизайн. Качественно и быстро!
Что я умею?
Графический дизайн
Креативы для соц.сетей
Дизайн этикеток и упаковок вашего продукта (стикеры, коробки, пакеты)
Дизайн наружной рекламы (билборды, roll-up баннеры, вывески и т.д)
Дизайн полиграфии (флаеры, листовки, визитки, буклеты, каталоги и т.д
Разработка логотипа
Презентации
Web дизайн
Текст
Копирайтинг
Оригинальные, продающие тексты к вашим постам
Переводы русского на английский и наоборот (документы, сайты, баннеры и т.д.)
Сайты
Создание сайта/лендинга на Tilda или WIX
Наполнение сайтов
Связаться со мной:
WhatsApp / Telegram: +998909208833
e-mail: [email protected]