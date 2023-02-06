katerina_smyk

Екатерина katerina_smyk

 
35 летУзбекистан/Ташкент
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайн. Качественно и быстро!

Что я умею?

Графический дизайн

  • Креативы для соц.сетей

  • Дизайн этикеток и упаковок вашего продукта (стикеры, коробки, пакеты)

  • Дизайн наружной рекламы (билборды, roll-up баннеры, вывески и т.д)

  • Дизайн полиграфии (флаеры, листовки, визитки, буклеты, каталоги и т.д

  • Разработка логотипа

  • Презентации

  • Web дизайн

Текст

  • Копирайтинг

  • Оригинальные, продающие тексты к вашим постам

  • Переводы русского на английский и наоборот (документы, сайты, баннеры и т.д.)

Сайты

  • Создание сайта/лендинга на Tilda или WIX

  • Наполнение сайтов

Связаться со мной:

WhatsApp / Telegram: +998909208833

e-mail: [email protected]

TildaWix