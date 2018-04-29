katerinakud27

Приветствую! Меня зовут Екатерина Кудимова.

Я практикующий-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе.

Я буду максимально полезной, если Вы: - Собственник бизнеса. Максимальные результаты достигаются только при непосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела, знает свою нишу.

- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя. Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов, методов "БМ" и прочего.

Со своей стороны гарантирую:

- Только целевой трафик. При "сливе" бюджета на нецелевых посетителей – верну Вам потраченную сумму в полном объеме.

- На связи 7 дней в неделю. Рабочий график с 11:00 до 9:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт.

- Полный доступ к рекламным кампаниям Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете остановить/запустить/редактировать рекламные кампании. Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить. Перед совместной работой полезно ознакомится:

- Работаю с бюджетом от 4000 р.

- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней

- Цена создания РК в среднем 14 900 руб. (только Директ/AdWords), 19 500 (2 системы "под ключ")

Напишите мне https://m.vk.com/id20024795

Или позвоните: +79996110178