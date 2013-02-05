katerinka2387

Екатерина Ведёрчик katerinka2387

 
36 летБеларусь/Брест
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Растровая и векторная графика.

Векторная графика, иллюстрации,открытки...

Умею и люблю рисовать руками,а также в векторных редакторах.

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Отзывы заказчиков
WhiteMedia
Сергей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Шарж по фотографии (в электронном виде)
С Екатериной приятно работать. Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки! Рекомендую!
Сергей отличный заказчик, грамотно излагает задачу, конкретно знает чего хочет. Оплата не заставила себя ждать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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