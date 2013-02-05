Растровая и векторная графика.
Векторная графика, иллюстрации,открытки...
Умею и люблю рисовать руками,а также в векторных редакторах.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Открытка146 просмотров
- Такса200 просмотров
- Без названия270 просмотров
- Без названия266 просмотров
- Прорисовка гида по сайту205 просмотров
- Портрет242 просмотра
- Иконки для сайта знакомств1169 просмотров
- Флаер249 просмотров
- Копия253 просмотра
- Шапка для сайта детской одежды227 просмотров
- Тоннельная мойка143 просмотра
- Без названия217 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
11 лет назад
С Екатериной приятно работать. Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки! Рекомендую!
Ответный отзыв
Сергей отличный заказчик, грамотно излагает задачу, конкретно знает чего хочет. Оплата не заставила себя ждать. Всем рекомендую!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#255