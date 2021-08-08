Виталина Виничук katone_studiokatone_studio
22 годаУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Почта [email protected]
Навык владения програмамми
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Lightroom
- Adobe Indesign
- Фотография
- Графический дизайн
- Английский язык - Pre-intermediate
- Ретушь
- Дизайн печатной продукции
- Разработка фирменного стиля, логотипов
- Амбициозность, ответственность, внимание к деталям
Портфолио
- РЕТУШЬ текстура свет тень52 просмотра
- РЕТУШЬ текстура свет цвет56 просмотров
- Плакат36 просмотров
- Визитка43 просмотра
- Меню29 просмотров
- Журнал58 просмотров
- Логотип31 просмотр
- Пиктограммы41 просмотр
- Логотип41 просмотр