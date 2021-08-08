katone_studio

Виталина Виничук katone_studio

 
22 годаУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Почта [email protected]

Навык владения програмамми

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Lightroom
  • Adobe Indesign
Вид деятельности

  • Фотография
  • Графический дизайн
Иностранные языки

  • Английский язык - Pre-intermediate
Ключевые знания и навыки

  • Ретушь
  • Дизайн печатной продукции
  • Разработка фирменного стиля, логотипов
Личные качества

  • Амбициозность, ответственность, внимание к деталям
InDesignIllustrator
Портфолио