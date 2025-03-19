PHP | Yii2 | Laravel | Wordpress Developer
PHP | Yii2 | Laravel | Wordpress Developer
Eсть опыт работы в веб-разработке более 7 лет, опыт работы с PHP более 5 лет.
Знаком с задачами различной сложности, от верстки до разработки CRM/ERP систем.
Мой TG: @katrazhenko
Портфолио
- УкрГазВидобуваннянет просмотров
- Медична лабораторія "МедЛаб"3 просмотра
- Медицинский центр "LikoMed"нет просмотров
- Работа в компании 2Eventнет просмотров
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $700от 45 дней
#868
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $100от 10 дней
#1007
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $500от 14 дней
#1452
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#2257
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $25от 3 дней
#3770