PHP | Yii2 | Laravel | Wordpress Developer

PHP | Yii2 | Laravel | Wordpress Developer

Eсть опыт работы в веб-разработке более 7 лет, опыт работы с PHP более 5 лет.

Знаком с задачами различной сложности, от верстки до разработки CRM/ERP систем.

Мой TG: @katrazhenko