переведу тексты,зделаю для вас баннера,Логотипы и Знаки,редакт фото
мне 18 лет ,занималась фотошопом складывала банера логотипы все подобное,много уделяю внимание для развитие шикарные банера по вашей цветовой гамме,так же Логотипы всьо по вашему вкусу
Работала до етого переводчиком хорошо знаю Англ
Поможу зделать ваш сайт привлекательним
также помогу з сторис в инст
помогу з редактированием видео
Портфолио
- Перевод текстов10 просмотров
- Создам любой логотип для васнет просмотров
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
#1325
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $20от 2 дней
#1662
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#2157
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#4648