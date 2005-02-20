переведу тексты,зделаю для вас баннера,Логотипы и Знаки,редакт фото

мне 18 лет ,занималась фотошопом складывала банера логотипы все подобное,много уделяю внимание для развитие шикарные банера по вашей цветовой гамме,так же Логотипы всьо по вашему вкусу

Работала до етого переводчиком хорошо знаю Англ

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