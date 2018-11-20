Разработка дизайна для лендингов и многостраничных сайтов. Профессионально. По доступным ценам. В срок.
Меня зовут Екатерина, я занимаюсь разработкой дизайна для лендингов, многостраничных сайтов, баннеров, визиток. При необходимости, помогу составить техническое задание.
Дизайн для меня, как самореализация в творчестве. Свою работу я люблю и всегда выполняю ее на совесть. Для меня очень важны Ваше видение проекта, но в то же время я готова предложить вам свои идеи по реализации задачи.
Вы будете довольны моей работой, потому что:
- Я отношусь к работе с огромной ответственность, готовый проект вы получите в обозначенный срок, это принципиально для меня;
- Внимание к деталям и пожеланиям заказчика мои приоритеты;
- Создаю эмоциональный дизайн с продуманной структурой. В результате вы получите дизайн-макет проекта в формате PSD с логически разложенными и подписанными слоями, что существенно облегчит работу верстальщику;
- Я всегда на связи, вы можете ко мне обратиться по скайпу, в личные сообщения в контакте, Вайбере, icq и получить ответы на ваши вопросы по проекту;
- Разработаю для вас адаптивную версию макета для любых мобильных устройств;
- При необходимости разработаю уникальный логотип и другие элементы графического оформления сайта;
- Поделюсь контактами верстальщиков для успешного завершения проекта;
- Для постоянных клиентов у меня есть система скидок и приятные бонусы.
Расценки на создание дизайн-макета:
- Дизайн главной страницы от 80$. Срок выполнения от 3 до 5 дней;
- Дизайн внутренней страницы от 25$. Срок выполнения 1-2 дня;
- Дизайн Landing page от 100$. Срок выполнения от 4 до 7 дней;
- Разработка баннера от 10$;
- Разработка уникального логотипа от 15$.
Как мы будем с вами сотрудничать?
01. Обсуждаем техническое задание. Если ТЗ нету, предлагаю ответить на несколько моих вопросов, что поможет мне двигаться в нужном направлении при создании дизайн-макета.
02. Договариваемся о сроках и стоимости проекта. Работаю по предоплате 50% (оплата производиться поэтапно) или по безопасной сделке.
03. Разрабатываю прототипы страниц сайта, обсуждаем схему и логику расположения элементов интерфейса, при необходимости вношу правки;
04. Создание главной страницы сайта. По завершению, отправлю на согласование, вношу правки при необходимости;
05. Разрабатываю внутренние страницы (при необходимости). Согласование и правки по аналогии с работой над главной страницей;
06. Оплата оставшейся суммы за проект;
07. Обмениваемся отзывами. Я буду признательна, если вы оставите обратную связь о сотрудничестве со мной;
08. Отправляю Вам исходники дизайн-макетов. Оказываю поддержку верстальщику при работе с моими макетами.
Как со мной связаться:
- Viber: +375 (33) 679-95-01
- Skype: ekaterina91_ryazantseva
- Vkontakte: https://vk.com/kattsid
- Электронная почта: kate9125sid@gmail.com
- isq: 745321598
Что принимаю к оплате?
- Webmoney
- Яндекс.Деньги
- Платежные карты
Обращайтесь! Буду рада вдохнуть частичку креатива и жизни в Ваш проект.
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