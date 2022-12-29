Доброго времени суток! Меня зовут, Комарова Екатерина. Опыт моей работы по наполнению товарного каталога более 10 лет (заполнение характеристик, добавление описания (копипаст или рерайт), видео, фото), работаю с разными видами товаров – детские, товары для дома, бытовая техника, инструменты, автомобильная тематика, мебель, сантехника, аптека и другие. Работала 4 года в торговом центре Викимарт. Также работала с такими крупными магазинами, как 21vek, Lampart, Skybuy, Budilkin, Goods, Сбермаркет.
Есть опыт работы в 1С 7 и 8 версий.
Владею базовыми знаниями Html, Css, Photoshop.
Работаю с различными CMS (Magento, Joomla, Drupal, OpenCart, Wordpress,
1С-Битрикс, WebAsyst, Shop Script и другие), с Google Docs. Владею Microsoft Office Excel и Microsoft Office Word.
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