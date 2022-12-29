Наполнение товарных каталогов контетом

Доброго времени суток! Меня зовут, Комарова Екатерина. Опыт моей работы по наполнению товарного каталога более 10 лет (заполнение характеристик, добавление описания (копипаст или рерайт), видео, фото), работаю с разными видами товаров – детские, товары для дома, бытовая техника, инструменты, автомобильная тематика, мебель, сантехника, аптека и другие. Работала 4 года в торговом центре Викимарт. Также работала с такими крупными магазинами, как 21vek, Lampart, Skybuy, Budilkin, Goods, Сбермаркет.

Есть опыт работы в 1С 7 и 8 версий.

Владею базовыми знаниями Html, Css, Photoshop.

Работаю с различными CMS (Magento, Joomla, Drupal, OpenCart, Wordpress,

1С-Битрикс, WebAsyst, Shop Script и другие), с Google Docs. Владею Microsoft Office Excel и Microsoft Office Word.