Всем привет, меня зовут Екатерина, мне 25 лет и ... я веб-дизайнер. Мне всю жизнь нравился дизайн в самых разных его проявлениях, и, получив диплом переводчика, я решила сменить деятельность на более творческую. Вот так я оказалась здесь :)

Буду рада интересным проектам и возможности создать что-то действительно классное и интересное.

Считаю веб-дизайн отличной возможностью воплотить в жизнь самые оригинальные и свежие идеи. От себя гарантирую искреннюю заинтересованность в конечном результате и выполнение проектов в срок (я ценю как свое, так и чужое время).

Я всегда на связи и открыта к диалогу (кстати, я очень даже за общением "голосом", если это было бы кому-то удобнее).

инстаграм: katya_cherny