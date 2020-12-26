katya_cherny

Екатерина Чернышова katya_cherny

 
28 летРоссия/Уфа
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Всем привет, меня зовут Екатерина, мне 25 лет и ... я веб-дизайнер.  Мне всю жизнь нравился дизайн в самых разных его проявлениях, и, получив диплом переводчика, я решила сменить деятельность на более творческую.  Вот так я оказалась здесь :) 

Буду рада интересным проектам и возможности создать что-то действительно классное и интересное. 

Считаю веб-дизайн отличной возможностью воплотить в жизнь самые оригинальные и свежие идеи. От себя гарантирую искреннюю заинтересованность в конечном результате и выполнение проектов в срок (я ценю как свое, так и чужое время). 

Я всегда на связи и открыта к диалогу (кстати, я очень даже за общением "голосом", если это было бы кому-то удобнее).

инстаграм: katya_cherny

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