katya_pomozhet

Разрабатываю сайты

Доброго времени суток! Меня зовут Екатерина, я разработчик сайтов на платформах: Тильда, Битрикс, WordPress, Storyland и LPmotor. С радостью выполню ваш проект в наилучшем качестве, но цену завышать не буду:)

Пока я набираю хорошие отзывы на Weblancer цена будет не высокая, но и не низкая, вы же знаете что за труд надо платить?:) Особенно за качественный)

Качество для меня на первом месте, потому что любой хорошо выполненной работе я радуюсь больше вас самих)

А еще в цену всегда входит поддержка в течении 3-х месяцев и адаптация под все устройства;)

Так же работаю в Фигме)