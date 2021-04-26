Kate Shest

Привет, я начинающий дизайнер, если можно так сказать, хотя работаю дизайнером-оформителем. Очень люблю заниматься саморазвитием и погружаться в абсолютно новые проекты. Я человек который хочет развиваться и двигаться в направление веб-дизайнер и графики. Осваиваю и работаю в Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Сoreldraw. Готова выполнять работы не за деньги, а за опыт.

Стремлюсь быть полезным окружающим и работать с профессионалами, и получать от этого колоссальное удовольствие