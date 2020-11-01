katyaanaseva

Екатерина katyaanaseva

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Бизнес-информатика, электронный бизнес, frontend-разработчик

Здравствуйте! Мне 24 года.

Училась в Северо-Кавказском федеральном университете на факультете "бизнес-информатика".

Теперь  я знаю:

  • булеву алгебру,
  • английский язык A2,
  • линейную алгебру,
  • UML язык - Rational Rose,
  • основы бухгалтерского и управленческого учета - 1С предприятие,
  • теорию вероятностей и мат. статистику,
  • имитационное моделирование - GPSS World,
  • составление бизнес планов,
  • рынки ИКТ и организация продаж - BPwin,
  • проектирование информационных систем - BPwin,
  • эконометрика,
  • CRM системы - bitrix24,
  • информационные технологии в бизнес-планировании - Microsoft Office Project,
  • Microsoft SQL Server,
  • Visual Studio,
  • Microsoft Visio,
  • базы данных: 

    - SQL 

    - MICROSOFT ACCESS 

    - AllFusion Erwin Data Modeler;

  • Задачи которые могу решить в exel:

    • -﻿ множественная регрессия,

    -﻿ нелинейные модели регрессии и их линеаризация,

    ﻿- парная линейная регрессия и корреляция,

    ﻿- однофакторные регрессионные модели,

    ﻿- модель множественной регрессии,

﻿ ﻿- и многое другое.Изучаю программирование в течении 2 лет.

Уже знаю HTML, CSS, GIT, JS, Vue и SASS. 