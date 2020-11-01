katyaanaseva

Бизнес-информатика, электронный бизнес, frontend-разработчик
Здравствуйте! Мне 24 года.
Училась в Северо-Кавказском федеральном университете на факультете "бизнес-информатика".
Теперь я знаю:
- булеву алгебру,
- английский язык A2,
- линейную алгебру,
- UML язык - Rational Rose,
- основы бухгалтерского и управленческого учета - 1С предприятие,
- теорию вероятностей и мат. статистику,
- имитационное моделирование - GPSS World,
- составление бизнес планов,
- рынки ИКТ и организация продаж - BPwin,
- проектирование информационных систем - BPwin,
- эконометрика,
- CRM системы - bitrix24,
- информационные технологии в бизнес-планировании - Microsoft Office Project,
- Microsoft SQL Server,
- Visual Studio,
- Microsoft Visio,
- базы данных:
- SQL
- MICROSOFT ACCESS
- AllFusion Erwin Data Modeler;
- Задачи которые могу решить в exel:
- множественная регрессия,
- нелинейные модели регрессии и их линеаризация,
- парная линейная регрессия и корреляция,
- однофакторные регрессионные модели,
- модель множественной регрессии,
Уже знаю HTML, CSS, GIT, JS, Vue и SASS.
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