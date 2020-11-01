katyaanaseva

Бизнес-информатика, электронный бизнес, frontend-разработчик

Здравствуйте! Мне 24 года.

Училась в Северо-Кавказском федеральном университете на факультете "бизнес-информатика".

Теперь я знаю:

булеву алгебру,

английский язык A2,

линейную алгебру,

UML язык - Rational Rose,

основы бухгалтерского и управленческого учета - 1С предприятие,

теорию вероятностей и мат. статистику,

имитационное моделирование - GPSS World,

составление бизнес планов,

рынки ИКТ и организация продаж - BPwin,

проектирование информационных систем - BPwin,

эконометрика,

CRM системы - bitrix24,

информационные технологии в бизнес-планировании - Microsoft Office Project,

Microsoft SQL Server,

Visual Studio,

Microsoft Visio,

базы данных: - SQL - MICROSOFT ACCESS - AllFusion Erwin Data Modeler;

Задачи которые могу решить в exel: -﻿ множественная регрессия, -﻿ нелинейные модели регрессии и их линеаризация, ﻿- парная линейная регрессия и корреляция, ﻿- однофакторные регрессионные модели, ﻿- модель множественной регрессии,

﻿- и многое другое.Изучаю программирование в течении 2 лет.

Уже знаю HTML, CSS, GIT, JS, Vue и SASS.