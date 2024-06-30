katyabratchenya

Екатерина katyabratchenya

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
⚡️ Создаю удобный и эстетичный дизайн: сайты, лендинги и интернет-магазины, мобильные приложения

Привет 👋

Я фанатеющий от своего дела веб-дизайнер Катя , живу в Минске , мне 23 года.
В дизайне уже четыре года, очень люблю своё дело ❤️

🌟 С удовольствием сделаю для вас УДОБНЫЙ И КРАСИВЫЙ дизайн


С огромным удовольствием возьмусь за создание для вас уникального и привлекательного дизайна, который не только придаст вашему бизнесу характер и стиль, но и поможет привлечь внимание вашей целевой аудитории.  Я сделаю анализ конкурентов и помогу решить вашу проблему.

🔥 Все правки бесплатные

🤏 Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату , если не понравится мой дизайн.

💼 Мой опыт:

  • UI/UX Designer | Mobile Apps - 1 год

  • UI/UX дизайнер - 2 года

  • Graphic Designer - 1 год

 💻 Мои услуги:

  • Дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов

  • Дизайн приложений и интерфейсов

  • Создание User Flows и разработка Wireframes

  • Дизайн листовок, вкладышей, каталогов, визиток, пригласительных

  • Дизайн креативов для соц. сетей

  • Оформление презентаций

🛠 Интсрументы:

  • Figma

  • Tilda

  • Adobe Illustrator/Photoshop

  • Adobe InDesign

  • After Effects

📲 На связи 24/7

  • Telegram

  • Email

  • Мой номер телефона: +375 (25) 546 - 79 -55

📞 Обсудим проект

Я готова обсудить проект с вами в любом удобном для вас способе - будь то переписка, аудио- или видеообщение. Такой подход поможет нам лучше понять друг друга и успешно сотрудничать. Готова начать обсуждение вашего проекта в любое удобное для вас время. 

💳 Мои счета

  • Visa

  • Мир

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#149
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#323
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#333
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#737
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#2315