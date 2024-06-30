⚡️ Создаю удобный и эстетичный дизайн: сайты, лендинги и интернет-магазины, мобильные приложения

Привет 👋

Я фанатеющий от своего дела веб-дизайнер Катя , живу в Минске , мне 23 года.

В дизайне уже четыре года, очень люблю своё дело ❤️

🌟 С удовольствием сделаю для вас УДОБНЫЙ И КРАСИВЫЙ дизайн



С огромным удовольствием возьмусь за создание для вас уникального и привлекательного дизайна, который не только придаст вашему бизнесу характер и стиль, но и поможет привлечь внимание вашей целевой аудитории. Я сделаю анализ конкурентов и помогу решить вашу проблему.

🔥 Все правки бесплатные

🤏 Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату , если не понравится мой дизайн.

💼 Мой опыт:

UI/UX Designer | Mobile Apps - 1 год

UI/UX дизайнер - 2 года

Graphic Designer - 1 год

💻 Мои услуги:

Дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов

Дизайн приложений и интерфейсов

Создание User Flows и разработка Wireframes

Дизайн листовок, вкладышей, каталогов, визиток, пригласительных

Дизайн креативов для соц. сетей

Оформление презентаций

🛠 Интсрументы:

Figma

Tilda

Adobe Illustrator/Photoshop

Adobe InDesign

After Effects

📲 На связи 24/7

Telegram

Email

Мой номер телефона: +375 (25) 546 - 79 -55

📞 Обсудим проект

Я готова обсудить проект с вами в любом удобном для вас способе - будь то переписка, аудио- или видеообщение. Такой подход поможет нам лучше понять друг друга и успешно сотрудничать. Готова начать обсуждение вашего проекта в любое удобное для вас время.

💳 Мои счета