Привет 👋
Я фанатеющий от своего дела веб-дизайнер Катя , живу в Минске , мне 23 года.
В дизайне уже четыре года, очень люблю своё дело ❤️
🌟 С удовольствием сделаю для вас УДОБНЫЙ И КРАСИВЫЙ дизайн
С огромным удовольствием возьмусь за создание для вас уникального и привлекательного дизайна, который не только придаст вашему бизнесу характер и стиль, но и поможет привлечь внимание вашей целевой аудитории. Я сделаю анализ конкурентов и помогу решить вашу проблему.
🔥 Все правки бесплатные
🤏 Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату , если не понравится мой дизайн.
💼 Мой опыт:
UI/UX Designer | Mobile Apps - 1 год
UI/UX дизайнер - 2 года
Graphic Designer - 1 год
💻 Мои услуги:
Дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов
Дизайн приложений и интерфейсов
Создание User Flows и разработка Wireframes
Дизайн листовок, вкладышей, каталогов, визиток, пригласительных
Дизайн креативов для соц. сетей
Оформление презентаций
🛠 Интсрументы:
Figma
Tilda
Adobe Illustrator/Photoshop
Adobe InDesign
After Effects
📲 На связи 24/7
📞 Обсудим проект
Я готова обсудить проект с вами в любом удобном для вас способе - будь то переписка, аудио- или видеообщение. Такой подход поможет нам лучше понять друг друга и успешно сотрудничать. Готова начать обсуждение вашего проекта в любое удобное для вас время.
💳 Мои счета
Visa
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