Веб - разработчик, Дизайнер

Привет ‍ , я занимаюсь дизайном и разработкой сайтов на Фигме и Тильде, созданием логотипов и иллюстраций в Adobe Illuctrator, также рисую скетчи на бумаге, хотела предложить свои услуги. Работаю с предоплатой. Правки вносятся бесплатно. Отвечу на каждый ваш вопрос.

http://katyamaltsevaaa.tilda.ws/ - мой сайт с парочкой примеров моих работ.