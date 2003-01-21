Веб - разработчик, Дизайнер
Привет , я занимаюсь дизайном и разработкой сайтов на Фигме и Тильде, созданием логотипов и иллюстраций в Adobe Illuctrator, также рисую скетчи на бумаге, хотела предложить свои услуги. Работаю с предоплатой. Правки вносятся бесплатно. Отвечу на каждый ваш вопрос.
http://katyamaltsevaaa.tilda.ws/ - мой сайт с парочкой примеров моих работ.
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Портфолио
- Скетч93 просмотра
- Скетч105 просмотров
- Логотип109 просмотров
- Иллюстрация110 просмотров
- Иллюстрация76 просмотров
- Личный сайт63 просмотра
- Сайт про коронавирус91 просмотр
- Сайт для ансамбля77 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!