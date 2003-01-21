katyamaltsevaaa

Екатерина katyamaltsevaaa

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Веб - разработчик, Дизайнер

Привет ‍ , я занимаюсь дизайном и разработкой сайтов на Фигме и Тильде, созданием логотипов и иллюстраций в Adobe Illuctrator, также рисую скетчи на бумаге, хотела предложить свои услуги. Работаю с предоплатой. Правки вносятся бесплатно. Отвечу на каждый ваш вопрос.

http://katyamaltsevaaa.tilda.ws/ - мой сайт с парочкой примеров моих работ.

Портфолио

Отзывы заказчиков

amazonn
Виктор 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Символ на логотип
Отзыв недоступен.
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